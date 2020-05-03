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Врач-психотерапевт Айна Громова перечислила признаки карантинной депрессии, которые характерны для большинства россиян, находящихся на самоизоляции. По ее словам, за месяц карантина у многих появилась повышенная раздражительность.

Громова в интервью радио Sputnik рассказала, что игнорирование симптомов раздражительности может привести в итоге к затяжной депрессии. Она отметила, что многие, даже утром вставая с кровати, чувствуют себя подавлено, отказываются от планирования. Из других тревожных симптомов, которые должны насторожить — потеря интереса к еде и сексу, раздражение от громких звуков.

Психотерапевт советует в самоизоляции выделять время на то, чтобы побыть одному и не заниматься никакими делами.

«Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо», — отметила Громова.

Ранее экс-командующий Северным флотом, подводник Вячеслав Попов призвал во время самоизоляции мыслить позитивно, больше размышлять о настоящем и будущем, не игнорировать людей даже при нынешней ситуации с коронавирусом. Как пишет Nation News, подводник советует чаще звонить родным.

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