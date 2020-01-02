В наступившем году у граждан России, работающих по стандартному графику пятидневной недели, будет 118 выходных и праздничных дней. Соответствующая информация приведена в производственном календаре на 2020 год, утвержденном правительством, сообщает «Радио Sputnik».

Россиян ожидает дополнительный отдых из-за нескольких дней праздников в январе, мае, а также в феврале, марте и июне.

Так, Новый год начался с восьмидневных каникул — с 1 по 8 января включительно. Первым рабочим днем в 2020 году будет четверг, 9 января.

Дни 2 и 5 января, которые в этом году пришлись на субботу и воскресенье, решением кабмина перенесены на май. Как следствие, в конце весны граждане будут отдыхать пять дней — с 1 по 5 мая. Выпавший на субботу День Победы в этом году перенесут на понедельник, 11 мая.

День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта) выпадают на выходные, поэтому по трудовому законодательству для граждан также предусмотрен выходной в последующий за ними понедельник. Иными словами, в феврале нерабочим периодом будет промежуток с 22 по 24 число включительно, а в марте — тоже три дня, но с 7 по 9 число.

По случаю Дня России дополнительный отдых летом можно планировать с 12 по 14 число.

Последним праздничным выходным станет День народного единства, который отметят в среду, 4 ноября.

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