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Настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов заразился коронавирусной инфекцией, сообщил его сын, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«У моего отца подтвержден коронавирус. Идет лечение. Спасибо всем за поддержку», — написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Шаргунов сообщил о том, что его отец "тяжко болеет", есть подозрение на коронавирус. Александру Шаргунову 79 лет, почти 30 из них он служит настоятелем храма святителя Николая в Пыжах. Протоиерей возглавляет общественный комитет "За нравственное возрождение Отечества".

С начала пандемии в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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