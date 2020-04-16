Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

В Страстную пятницу верующие вспоминают последние страдания земной жизни Христа. В этот день состоялся суд над Иисусом, после чего его распяли на кресте.

Великая пятница является самым строгим днем Страстной седмицы и Великого поста. Этот день верующие должны посвятить молитве, также им необходимо воздержаться от пищи, домашней работы и развлечений. По традиции в пятницу православные должны посетить храм, поставить свечи и приложиться к плащанице с изображением снятого тела Христа, которую выносят на поклонение вечером во время богослужения в Чистый четверг и оставляют до начала Пасхи.

Из-за пандемии коронавируса Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в храмах Москвы в отсутствие прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. Все обряды предписано исполнять дома, а церковные службы смотреть в телетрансляции. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля. В израильском МИДе рассказали, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня пройдет без паломников.

В Кремле не знают, посетит ли президент России Владимир Путин пасхальное богослужение в этом году на фоне пандемии коронавируса, о чем 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.