Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник, 1 марта, у православных верующих.

Пост продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой, который в этом году приходится на 19 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о 40 днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Великий пост — время строгих ограничений в еде. Под полный запрет попадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный — растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали людям, планирующим придерживаться правил Великого поста, обогатить свой рацион белками.