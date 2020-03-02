Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году приходится на 19 апреля.

«Перед нами открывается подвиг Четыредесятницы, поприще поста и молитвы. Направлены пост и молитва, именно на то, чтобы нам попытаться победить грех в самих себе. Понятно, что победить его полностью невозможно, но можно максимально поставить под контроль свои мысли, свои чувства, свои отношения с людьми, с окружающим нас миром, чтобы мы могли фиксировать состояние греха и понимать, что в той или иной ситуации я согрешил. Не сосед, не родственник, ни кто-то другой — я лично согрешил», — отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Прощеное воскресенье накануне начала поста.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что осознание своего греха является условием его прощения. «Осознание своего собственного греха — непременное условие прощения этого греха. Поприще поста и молитвы направлены на то, чтобы через воздержание и покаяние испросить у Господа прощения наших грехов. Будем помнить о том, что является условием прощения наших грехов, что является условием благополучного, полезного и спасительного прохождения постного поприща», — добавил патриарх Московский и всея Руси.

Недели Великого поста

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Особенное значение в Страстной неделе имеют четверг, пятница и суббота. В Страстной четверг церковь вспоминает тайную вечерю. Во время службы прихожане стоят с зажженными свечами, от которых затем принято зажигать огонь в домашних лампадах и хранить их до Пасхи. В Великий четверг убирают дом, пекут куличи, начинают красить яйца, готовясь к Светлому воскресенью.

В Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу и совершают так называемый чин погребения Христа. В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу.

В субботу, после вечерней службы и литургии, в храмах освящают яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые пасхальные. В воскресенье наступает главный христианский праздник — Пасха, установленный в память о воскрешении Христа.

Ограничения в пост

Великий пост — время строгих ограничений в еде. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный — растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). На Благовещение, если оно приходится на Четыредесятницу, и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбные блюда, если Благовещение выпадает на Страстную неделю — растительное масло. Накануне Вербного воскресенья и в Лазареву субботу рыбу есть нельзя, но можно икру. Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых.

Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.

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