СПОРТ

У пострадавшей от шайбы камеры появился аккаунт в соцсети

05:16 06/01/2020

Любители хоккея обратили внимание на видеокамеру, которая пострадала во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею. У нее появился аккаунт в Twitter.

В конце третьего периода в видеокамеру канадской телекомпании TSN попала шайба, которую забросил канадский игрок. Российская сторона попросила судей наказать сборную соперников за этот поступок, наши соотечественники хотели удаления на две минуты. Однако, арбитры не удовлетворили эту просьбу.

Хоккейные болельщики стали привлекать внимание к аккаунту видеокамеры, обсуждая моменты игры. Устройство даже предложили назначить самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

В аккаунте камеры выложены видеоролики момента попадания в нее шайбы с разных ракурсов. А также фотографии самой камеры, сделанные зрителями во время игры. Хоккейные фанаты заходят на страничку, чтобы оставить шуточные комментарии.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира. В финале россияне уступили команде Канады – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).



