У группы граждан из Китая, проживающих в московской гостинице и пожаловавшихся на недомогание, не обнаружили коронавирус, информация о высокой температуре также не подтвердилась. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.

Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти этой страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.