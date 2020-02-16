У мужчины, подозреваемого в совершении нападения на храм в центре Москвы, обнаружен при себе сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. Об этом в воскресенье, 16 февраля, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вещество изъято и направлено на исследование, рассказала Волк ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, речь идет о марихуане.

Ранее 16 февраля Волк рассказала, что в отношении напавшего на храм возбуждено дело по статьям о хулиганстве и побоях.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в качестве основной версии нападения на храм рассматривается хулиганство.

Инцидент произошел во время воскресной утренней службы в храме Николая Чудотворца в Басманном районе столицы. В здание ворвался мужчина с ножом (по данным СМИ, его зовут Ефим Ефимов) и напал на находящихся в церкви. Его смогли остановить священнослужители и прихожане, позже полиция произвела задержание. По последним данным, в результате атаки пострадали два человека, алтарники храма. Один из них ранен в руку, другой в плечо.

По предварительной информации, нападавший прибыл в Москву из Липецкой области. Мать подозреваемого сообщила ТАСС, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров. Она подчеркнула, что случившееся стало шоком для семьи, так как ее сын — «тихий, спокойный мальчик» и верующий человек. Женщина рассказала, что ее ребенок владеет несколькими строительными специальностями и работает в столице вахтовым методом.