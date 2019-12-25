Писатель Виктор Пелевин оказался должен Федеральной налоговой службе 234 рубля.

Как сообщает телеграм-канал Mash, долг образовался после того, как писатель открыл ИП и забыл оплатить налог за регистрацию.

ФНС обратилась в суд, после чего Пелевин оплатил налог, но все равно остался должен 234 рубля госпошлины за судебные издержки.

Позже издание Regnum сообщило, что некий общественный активист из Санкт-Петербурга оплатил долг Пелевина перед налоговой службой.

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