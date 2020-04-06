Признаков заражения коронавирусом у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина нет, заявили в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» в пресс-службе центра.

«Никаких признаков заражения у пациентов, контактировавших с сотрудником, у которого подтвержден положительный тест на COVID-19, на данный момент нет», — говорится в сообщении.

2 апреля стало известно, что центр приостановил госпитализацию в отделение химиотерапии после обнаружения коронавируса у сотрудника, пишет «Газета.ру». Сам сотрудник — на больничном с 25 марта.

Всех пациентов отделения изолировали, их палаты взяли под медицинское наблюдение.

Как отметила радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина, пациенты с онкологией получают крайне токсичное лечение, оно ослабляет ресурсы организма, поэтому больному раком человеку очень сложно справиться с коронавирусом.

К 6 апреля в России число выявленных заражений коронавирусной инфекцией составило 6343, количество летальных исходов достигло 47.

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