У отца и дочери из Великобритании одновременно диагностировали онкологические заболевания: у 54-летнего мужчина — рак почки, а у его 22-летней дочери — рак груди. Об этом сообщает Mirror.

Впервые злокачественную опухоль у Джессики Даффилд нашли в 19-летнем возрасте. Девушка перенесла химиотерапию и болезнь отступила, но в 2019 году рак вернулся и ей пришлось пройти через лучевую терапию. Примерно в то же время врачи обнаружили опухоль у ее отца Кейта Даффилда.

Мужчина обратился в больницу из-за сильной боли в спине. Несколько месяцев он не мог нормально спать и с трудом ходил. Врачи сказали, что проблема, вероятно, в дефиците витамина D, но боль не проходила. Родственники Даффилда отправились с ним к врачу общей практики и настояли, чтобы мужчине провели полноценное обследование.

Врачи считают, что и у отца, и у дочери есть хорошие шансы на выздоровление.

Как сообщал «Рамблер», ранее англичанка отправилась к врачу с жалобой на зуд в области шеи и узнала, что у нее рак.

27-летняя девушка впервые почувствовала зуд через восемь недель после рождения сына. Во время осмотра врачи заметили на ее ключице два небольших комка и отправили ее на биопсию. Результаты исследования показали, что у нее лимфома Ходжкина.

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