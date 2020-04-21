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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал инцидент с участием Владимира Соловьева, который в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live» накричал на своих подчинённых за неготовность к программе. Комментатор, озвучивший своё мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», полагает, что телеведущий давно не общался с независимыми спикерами, а люди, которые не связаны никакими обязательствами, выводят его из себя.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Соловьёв раскритиковал подчиненных, помогавших ему вести прямую трансляцию. Соловьев решил обсудить свой конфликт с Василием Уткиным и попросил своих сотрудников вывести на экран твиты телекомментатора о нем. Однако команда журналиста оказалась не готова. Телеведущий выразил своё негодование на повышенных тонах и посоветовал подчиненным уволиться.

Уткин объяснил эмоциональную несдержанность Соловьева недавним конфликтом. По его словам, телеведущий привык общаться с людьми, у которых «связаны руки и кляп во рту, который вынимается только для того, чтобы человек что-то сказал».

«Особенно доставил стрим Владимира Соловьева из студии ВГТРК с огромным количеством разнообразных сотрудников, халдеев, которых он еще и гоняет, называет последними словами — всё это вечернее время и вряд ли за его частный счет», — отметил Уткин.

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