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Друг Эдуарда Лимонова, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, рассказал о заболевании писателя.

В разговоре с «Московским комсомольцем» Хасавов рассказал, что последние полгода Лимонов страдал серьезным заболеванием горла, из-за которого фактически стал отшельником.

По словам собеседника издания, писатель почти ничего не ел, не общался даже с родными, поскольку очень стеснялся своей болезни.

Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Ранее он перенес несколько операций, сегодня ему провели еще две, и организм не выдержал.

«По предварительной информации, у него остановилось сердце», — сказал Хасавов.

Как сообщал «Рамблер», 17 марта писатель и политик Эдуард Лимонов умер в Москве на 78-м году жизни.

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