Певица Надежда Бабкина лечится в стационаре от пневмонии. Коронавирус у нее не обнаружен, сообщил ее представитель Александр Велор во вторник, 7 апреля.

Состояние артистки стабильное, с положительной динамикой, передает ТАСС.

Ранее 7 апреля источники «Известий» рассказали, что Бабкина находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На тот момент результатов ее теста на коронавирус еще не было.

О госпитализации Бабкиной стало известно накануне, 6 апреля.

Самочувствие 70-летней исполнительницы ухудшилось 1 апреля, тогда же ей вызвали бригаду медиков. Бабкина пожаловалась на боли в сердце. Ее доставили в платную клинику. Певице поставили диагноз «пневмония неуточненная».