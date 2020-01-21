Британские ученые призвали дать врачам возможность забирать сперму у погибших мужчин. Об этом сообщает Metro.

Доктор Натан Ходсон из Колледжа естественных наук Университета Лестера и Джошуа Паркер из Департамента образования и исследований больницы Уайтеншоу пришли к выводу, что изъятие спермы у мертвых не только технически выполнимо, но и «этически допустимо», так как оно может облегчить страдания родных и дать им возможность для продолжения рода.

Кроме того, это поможет восполнить дефицит банков спермы Великобритании. Сейчас страна полагается на импорт образцов, чтобы не отставать от растущего спроса.

По задумке ученых, мужчины при жизни смогут давать официальное согласие на взятие генетического материала по примеру согласия на изъятие донорских органов. Сперму будут извлекать после смерти хирургическим путем или с помощью удара током в простату, чтобы стимулировать эякуляцию, и после этого замораживать.

Увеличение донорского пула позволит также увеличить разнообразие донорской спермы, позволяя семьям удовлетворить пожелания по определенным характеристикам у своих потомков. Кроме того, посмертное донорство спермы поможет преодолеть некоторые барьеры, к примеру, страх потери анонимности, считают ученые.

Как сообщал «Рамблер», ранее российские банки спермы заявили, что жители мегаполисов все реже подходят для донорства из-за резкого падения уровня IQ и нездорового образа жизни — чрезмерного употребления алкоголя, фастфуда, курения и выхлопных газов. По статистике, теперь из ста доноров подходят лишь один-два, хотя раньше эта цифра не опускалась ниже 20.

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