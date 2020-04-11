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Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов попал в больницу с подозрением на коронавирус, он находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в субботу источник в медицинских кругах региона.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии 29 заболевших коронавирусом, один из которых в тяжелом состоянии, в реанимации также находятся еще четверо пациентов с подозрением на инфекцию. В субботу один из пациентов с коронавирусом — 64-летний мужчина скончался.
«В больницу госпитализирован муфтий республики, у него подозревают коронавирус. Он в тяжелом состоянии, ему подключили кислород», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у пациента взяты анализы на коронавирус, но их результатов пока нет.
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