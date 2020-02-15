Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих довольна размером своей пенсии. Она считает ее вполне достойной.

Алиса Бруновна рассказала, как распоряжается доходом — откладывает на книжку и тратит на книги и отдых.

Актриса не назвала конкретную сумму, которую ей выплачивает государство. Но пояснила, что ее пенсия складывается из нескольких доплат, поэтому она вполне приличная.

85-летняя Фрейндлих — жительница блокадного Ленинграда, также она является почетным гражданином города, что подразумевает существенное увеличение пенсии.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — цитирует слова Алисы Бруновны РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.

А в кинотеатрах столичной сети «Москино» к 85-летию Фрейндлих бесплатно показали фильмы с её участием.

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