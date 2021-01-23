Оценка квартиры – это то, что необходимо сделать для заключения договора о продаже или покупке недвижимости. Обязательно нужно использовать нотариальное удостоверение. Нужно конечно же помнить о том, что стоимость сделки должна соответствовать уровню цены на квартиру, поэтому заранее необходимо провести проверку стоимости недвижимости. В современных условиях с этим не должно возникнуть особых проблем, потому что можно всегда обратиться за помощью к специалистам сервисов по оценке недвижимости.

Каждый объект может иметь свою стоимость, поэтому необходимо обязательно провести правильную оценку жилого объекта https://pareto.com.ua/ocenka-kvartiry/ согласно его характеристикам. Таким образом, можно будет легко получить правильную цену за квартиру перед её продажей. Если доверить это дело оценщику, то необходимо предоставить некоторые документы.

В первую очередь, нужно будет предоставить копию право устанавливающих документов, технический паспорт БТИ, паспорт собственника объекта, а также действующий договор аренды, если недвижимость предоставляется в качестве жилой площади в аренду. Одним из неплохих вариантов для того, чтобы провести оценку квартиры в Киеве, области и в Украине является консалтинговая компания «Парето». Есть возможность провести оценку квартиры для того, чтобы выполнить любую интересующую клиента цель. Это может быть, элементарное налогообложение, получение кредита под залог квартиры, решение имущественных споров или страхование квартиры.

Стоимость квартиры можно оценить посредством изучения площади и планировки квартиры, её месторасположение, отдалённость от центра, отдалённость от центра, материалы изготовления стен, год постройки здания, состояние ремонта и прочее. Всё это имеет критическое значение при оценке стоимости квартиры.

Важно отметить, что обратится за помощью к специалистам можно в любой момент. Для этого необходимо всего лишь выбрать подходящий сервис в интернете. Как только оценка стоимости