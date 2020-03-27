Почти 20% пациентов, попадавших в больницу с COVID-19, ученые обнаружили признаки повреждения сердечной мышцы. Эта патология была дополнительным фактором риска смерти. Они предполагают, что у вируса есть прямое повреждающее действие на сердце. Новое исследование опубликовано в JAMA Cardiology.

Повреждение миокарда (сердечной мышцы) происходит, например, при его воспалении (миокардите) или инфаркте (отмирании его участка вследствие нарушения кровообращения). Известно, что сердце может страдать при многих инфекционных болезнях.

В новом исследовании китайские ученые наблюдали за 416 пациентами с COVID-19 в Больнице Ренмин Уханьского университета в январе и феврале 2020 года. У 82 (19,7%) из них были найдены признаки повреждения миокарда. Ученые обнаруживали их при помощи специальных тестов: они определяли уровень белка тропонина в крови.

За время наблюдения умерли 42 (51,2%) пациента с повреждением сердца и 15 (4,5%) пациентов без его признаков. Ученые сообщают, что поражение миокарда – маркер высокого риска смерти при COVID-19. Он был выше в четыре раза даже после того, как ученые сделали поправку на возраст пациентов.

Ученые предполагают, что у нового коронавируса может быть прямое повреждающее действие на миокард. Он проникает в организм, связываясь с рецептором ангиотензин-превращающего фермента в клетках дыхательной системы. Ученые указывают, что в сердечной мышце тоже есть такие рецепторы. Потенциально это может объяснить, как вирус повреждает сердце.

Выявление пациентов с повреждением миокарда может играть важную роль в предупреждении смертей от новой коронавирусной инфекции, указывают ученые.