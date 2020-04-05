Глава московской скорой помощи Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом, сообщает 5 апреля РЕН ТВ.

По данным телеканала, медик самоизолировался в своем кабинете. Он сдал анализы на COVID-19. Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского

В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной «скорой».

31 марта главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Медик самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном формате.