У главы Росгвардии будет восемь заместителей вместо семи. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 31 декабря.

«Внести в указ президента РФ от 30 сентября 2016 года № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» <…> изменение, заменив в пункте 2 слова «семь заместителей» словами «восемь заместителей», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее во вторник сообщалось, что Путин увеличил премии благотворителям и правозащитникам в четыре раза. В тексте отмечается, что размер каждой премии изменен с 2,5 млн до 10 млн рублей. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.