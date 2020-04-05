У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирусную инфекцию. Женщина находится дома и полагает, что могла заразиться на работе.

Самочувствие депутата ухудшилось несколько дней назад, Стебенкова вызвала скорую помощь. Врачи взяли у нее анализы, которые дали положительный результат на коронавирус.

Медики разрешили женщине остаться дома, наблюдением со стороны специалистов за ее здоровьем депутат довольна. Как именно она заразилась коронавирусом, неизвестно, однако в комментарии РЕН ТВ Стебенкова допустила, что подцепила инфекцию от менее внимательных к своему здоровью коллег.

Ранее в этот день коронавирус подтвердился у коллеги Стебенковой Евгения Ступина. Анализ у него взяли 29 марта. При этом, по словам депутата, врачи сказали ожидать звонка в течение 72 часов, а если не позвонят, значит, результат отрицательный. Звонка Ступин не дождался и считал себя здоровым. О том, что результат положительный, депутат узнал только в ночь на 5 апреля.

Последнее заседание Мосгордумы Ступин не посещал из-за наличия у него подозрений, а также симптомов коронавируса. На данный момент депутат находится дома.

По состоянию на 5 апреля, в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались.

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