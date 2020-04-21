Все новости на карте

У священника из московского храма Воскресения Словущего на Успенском вражке выявили новый коронавирус. Об этом сообщается на сайте храма.

Все священнослужители и работники храма, контактировавшие с ним, отправились на 14-дневную изоляцию. У еще двух священников и нескольких сотрудников храма есть симптомы респираторного заболевания, но коронавирус у них пока не подтвержден.

Ежедневные богослужения в храме на время прекращены.

Также коронавирус выявили у священнослужителя одного из храмов Новосибирска, передает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

Как сообщал «Рамблер», ранее коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии в 15 столичных храмах и двух монастырях. В частности, положительные анализы на вирус сдали священнослужители из храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (район Марьино), храма Вознесения Господня на Гороховом Поле и храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Видео дня. Жителей квартиры в центре Москвы едва не придавило потолком