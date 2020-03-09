У двух пассажиров, прибывших из Дубая в московский аэропорт Внуково, заподозрили коронавирус. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, после посадки борт продезинфицировали.

Отмечается, что точный диагноз пассажиров будет установлен после проведения ряда анализов.

Ранее 9 марта министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило о регистрации 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных оказался гражданин России.

Неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

8 марта стало известно, что на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом вышла Италия. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.