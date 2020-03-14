СПОРТ

У двух футболистов из французской команды диагностирован коронавирус

04:07 14/03/2020

Игрок из профессионального французского клуба «Труа» заразился коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 был зафиксирован у корейца Хен Чжун Сук, сообщают «Вести».

Спортсмен уже находится под наблюдением медиков, его изолировали от общества. Также коронавирус был обнаружен у другого игрока «Труа». Заболевание диагностировали у молодого футболиста, выступающего за молодежную команду. Состояние второго заболевшего тоже отслеживают врачи, юный спортсмен изолирован.

Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса с 28 тура. Также перенесены на неизвестный срок и другие спортивные соревнования, часть матчей проводятся в закрытом режиме без зрителей.



