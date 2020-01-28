Двоих россиянок госпитализировали с подозрением на коронавирус. Известно, что обе недавно посещали Китай, сообщает РЕН ТВ 28 января.

Так, в одной из больниц в Адыгее находится студентка 4-го курса, девушка обратилась к врачам с жалобами на кашель и насморк. Пациентку поместили в отдельную палату, у нее взяли анализы.

Также с подозрением на коронавирус госпитализирована 55-летняя жительница Воронежа. По словам женщины, аналогичные симптомы начали ее беспокоить на борту самолета по возвращению из КНР.

Ранее в этот день коронавирус не подтвердился у жителя Забайкалья — у мужчины диагностировали пневмонию.

Речь идет о новом виде коронавируса (2019-nCoV), вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К 28 января СМИ сообщают о 4515 случаях заражения только в КНР, 106 человек скончались. Уже известно о нескольких случаях заболевания в ряде других стран, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Предположительно, болезнь распространилась через мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане. Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Однако врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 препаратов против данного коронавируса, 12 из которых применяются против ВИЧ-инфекции.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. Усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. Рейсы из Уханя в Москву отменены. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.