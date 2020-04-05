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У 60-летнего российского шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили онкологию. Поводом для этого послужили странные новообразования на лице мужчины. Пользователи Интернета обратили внимание, что у ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером» как будто бы выросла шишка на лице, что может быть весьма тревожным знаком.

«У Дмитрия Диброва выросла шишка на лице. Как бы не онкология, переживаем. Пора молиться начинать», — указывают авторы Telegram-канала «НеМалахов».

Впрочем, онкология является не единственной версией происхождения странных образований. Авторы популярного Telegram-канала «Антиглянец» предполагают, что речь может идти о неудачных «уколах красоты».

«Длительное пребывание дома заставило нас вспомнить о существовании чёрной коробки под названием «телевизор». Были удивлены не столько живучестью передачи «Кто хочет стать миллионером», сколько неизвестными инъекциями в подбородке Дмитрия Диброва. Косметологи среди наших подписчиков, отзовитесь», — обратились журналисты к своим читателям, пытаясь прояснить происхождение странной шишки.

Напомним, что не так давно Дибров перенес микроинсульт. По мнению пользователей Интернета, все происходившее после госпитализации Дмитрия Александровича не укладывалось ни в какие рамки, и любимого многими телеведущего пытались «добить».

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