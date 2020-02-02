С 1 февраля все жители Дальневосточного федерального округа получат право оформить в безвозмездное пользование гектар земли на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Закон, который включил Забайкалье и Бурятию в программу «Дальневосточный гектар», вступил в силу 29 июля 2019 года. С того момента получить землю бесплатно имели право только жители этих регионов. С 1 февраля эта возможность предоставлена людям, проживающим и в других субъектах ДФО. Все остальные граждане России смогут оформить забайкальский или бурятский гектар после 1 августа 2020 года.

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