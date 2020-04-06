У четырех представителей православного духовенства в Москве диагностирован коронавирус. Об этом 6 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Рабочую группу при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Диагноз подтвердился у диакона Дмитрия Сазонова, который служит в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино на юго-востоке города, и у другого клирика того же храма — иерея Николая Рыжкова.

Кроме того, коронавирус подтвержден у клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

Накануне сообщалось о трех случаях заражения среди клириков в Москве.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343, всего умерли от инфекции 47 человек. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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