Все новости на карте

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения лёгких, следует из итогов исследования учёных из Японии, изучавших результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из 104 граждан, которые заразились инфекцией на лайнере, у 76 болезнь протекала без симптомов. При этом у большинства таких «бессимптомных» пациентов в лёгких нашли изменения — «эффект матового стекла». Речь идёт о 41 пассажире.

Американка назвала необычные симптомы коронавируса

Исходя из этих данных, учёные сделали вывод, что и при бессимптомном течении болезни лёгким наносится вред.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В России, по последним данным, зафиксировано 8672 случая инфицирования. Выздоровели 580 человек, 63 пациента скончались.

Видео дня. Внешность – не порок: почему небезопасны татуировки