СПОРТ

У белорусских спортсменов из-за коронавируса изменился график тренировок

11:37 18/03/2020

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Из-за коронавируса у белорусских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, изменился график тренировок и сборов, передает «МИР 24».

«Ограничивается выезд белорусских спортсменов за пределы страны для участия в тренировочных сборах, открытых первенствах, международных соревнованиях. Поступают заявки от всех федераций и наших центров олимпийской подготовки. Они очень тщательно анализируются, и в абсолютном большинстве случаев участие наших спортсменов останавливается, они остаются дома», – сказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимир Нестерович. В настоящее время в Беларуси выявлен только один случай заражения вирусом у спортсмена. Гимнаст изолирован и находится под наблюдением. Его состояние, по словам врачей, удовлетворительное. Всего же в стране зафиксировано 36 заболевших.



