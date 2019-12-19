Злоупотребление алкоголем вызывает поражение сердечной мышцы задолго до появления симптомов болезней сердца. На это указывают биомаркеры, которые обнаруживаются в крови алкоголиков, согласно данным нового исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association.
Исследователи из норвежского Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии изучили анализы крови, которые были проведены в период с 2015 по 2018 год у 2525 человек в возрасте от 35 до 69 лет. 2479 участников исследования были жителями Архангельска, а остальные 278 лечились от алкоголизма в Архангельской областной психиатрической больнице.
Ученые разделили участников исследования на группы в зависимости от того, как часто они употребляли алкоголь и как он сказывался на их жизни. Они выделили признаки того, что злоупотребление алкоголем наносит вред здоровью сердечно-сосудистой системы:
- употребление шесть или более порций спиртного за один раз;
- чувство похмелья или опьянения;
- необходимость выпить по утрам;
- неблагоприятные последствия в личной жизни из-за алкоголя;
- выпивка вызывает обеспокоенность у членов семьи или любимого человека.
«У человека может быть поражение сердца до появления симптомов. Мы называем это субклиническим течением болезни сердца. Измеряя уровень определенных молекул в крови, мы смогли обнаружить, что у тех, кто много пьет, гораздо чаще наблюдается субклиническое поражение сердца, чем у людей, пьющих менее интенсивно», – рассказала автор исследования Олена Якунчикова (Olena Iakunchikova).
Образцы крови включали три важных показателя (биомаркера) здоровья сердца:
Исследователи обнаружили, что в образцах крови пациентов, которые пили больше других, уровень всех трех биомаркеров был наиболее высоким.
По сравнению с людьми, которые не пьют, у пациентов больницы уровень биомаркеров поражения сердца был выше на 10,3%; растяжения стенки сердца – на 46,7%; воспаления – на 69,2%.
В общей выборке населения Архангельска при злоупотреблении алкоголем биомаркер растяжения стенки сердца был на 31,5% выше, чем у тех, кто не пьет.
Ученые сделали вывод, что высокий уровень воспаления в организме людей, которые много пьют, связан с различными нарушениями здоровья, включая развитие сердечно-сосудистых болезней. Теперь они занимаются изучением данных ультразвуковых исследований, чтобы выяснить, какие именно поражения сердца можно обнаружить у сильно пьющих людей.