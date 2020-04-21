У сотрудников и пациентов глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, обнаружили COVID-19. Всего инфицированы 89 человек, сообщил 21 апреля региональный главк Роспотребнадзора.

Работу центра приостановили.

«В КГБУЗ «ККОКБ имени профессора П.Г. Макарова» в период с 7 по 19 апреля зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Заболевание у медиков проходит в легкой форме, как и у большинства пациентов.

Всего в Красноярском крае зарегистрировано 370 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выявлено 64 новых случая заражения.

Накануне материалы по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19 в центральной городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга передали для проверки в прокуратуру и Следственный комитет. Положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, погибли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.