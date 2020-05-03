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Более 40 человек заразились коронавирусом в петербургской психиатрической больнице имени Кащенко Инфицированы 28 пациентов и 16 сотрудников, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко», — говорится в сообщении.

Глава города уточнил, что больница находится в городском подчинении, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области. В ближайшее время, по словам Беглова, заболевших пациентов переведут в отдельный корпус городской психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова. Там на первом этапе развернут 70 коек, а затем еще около ста для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания.

«В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение, и сегодня закончится монтаж санпропускных шлюзов. Потоки пациентов будут разведены. Больница имени И. И. Скворцова-Степанова продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение. Как произошло заражение в больнице имени Кащенко — покажет расследование специальной комиссии», — добавил глава города.

В городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова ранее также выявляли случай заражения коронавирусом, в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились 17 сотрудников, положительные тесты на коронавирус получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Семь случаев заражения зафиксировано у врачей больницы Святого Георгия, но они уже вернулись на работу после выздоровления. Кроме того, на карантине находится хирургическое отделение городского клинического онкодиспансера, несколько отделений НМИЦ онкологии им. Петрова, клиника им. Пирогова СПбГУ. Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого; эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрылись на карантин из-за случаев коронавируса.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 5 029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 061 человек, умерли 34.

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