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С начала пандемии коронавируса инфекция была обнаружена уже у 18 священников Московской епархии. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле.

Завиравшиеся были из храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храма прп. Симеона Столпника за Яузой, храма св. ап. Андрея Первозванного в Метрогородке и не только.

«Прихожанам этих святынь про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — добавили в группе.

Как уточнили в группе, еще у 21 священнослужителя и монашествующих выявлены симптомы коронавирусной инфекции, однако диагноз "коронавирус" не подтвержден.

Подробности о состоянии инфицированных священнослужителей не приводятся.

В России на сегодняшний день более 18,3 тыс. зараженным вирусом, причем выздоровели 1470 человек, а умерли — 148.

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