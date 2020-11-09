За девять месяцев 2020 года в России, по данным МВД, произошло 105,9 тыс. ДТП с пострадавшими. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 9,4%, тогда как число погибших в авариях уменьшилось на 2,7%, а пострадавших — на 10,9%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аварийность на дорогах в январе-сентябре снизилась в большинстве регионов, однако в некоторых субъектах количество ДТП выросло. На основе данных МВД в РИА «Новости» составили рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах, отсортировав субъекты по количеству ДТП с пострадавшими в январе-сентябре на 100 тыс. единиц автотранспортных средств. Рейтинг также учитывает данные по динамике аварий с пострадавшими и числу пострадавших в ДТП на 100 тыс. жителей региона.

Исследование показало, что в среднем по России на 100 тыс. единиц транспорта приходится 190 ДТП с пострадавшими. В 27 регионах этот показатель ниже среднего, а регионом с самой низкой аварийностью стала Чечня (44 ДТП на 100 тыс. ТС), далее идут Свердловская и Ростовская области (98 и 102 ДТП соответственно). Самыми аварийными регионами аналитики признали Тыву (632 ДТП), Республику Алтай (323 ДТП) и Владимирскую область (315 ДТП).

Лидером среди регионов по наименьшему числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП стали Чечня и Чукотка, где по итогам января-сентября 2020 года на 100 тыс. человек населения пришлось 18 и 36 пострадавших в ДТП соответственно. Далее следуют Москва, Дагестан, Томская область, Ростовская область и Ингушетия, где число пострадавших в ДТП на 100 тыс. жителей составило от 50 до 60. При этом в некоторых из регионов с невысоким количеством пострадавших в ДТП оказалось велико число жертв аварий. В частности, Чечня, Чукотка, Ингушетия, Дагестан и Ростовская область, заняли 85-е, 84-е, 83-е, 80-е и 79-е места по доле погибших в числе пострадавших в ДТП. В этих регионах в январе-сентябре 2020 года из тысячи пострадавших в ДТП погибают от 128 до 264 человек. Самая низкая доля погибших в ДТП была зафиксирована в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве (от 29 до 39 погибших на 1 тыс. пострадавших).

Напомним, в сентябре стало известно, что в январе-августе этого года аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями в России увеличилась на 13,7%. В основном в ДТП попадают автомобили с проблемными покрышками, незаконной тонировкой, неисправными световыми приборами, а также самовольными изменениями конструкции.