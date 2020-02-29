Администратор сообщества во «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» обвинил лейтенанта внутренней службы УМВД России по Тюменской области Анастасию Долгову в оказании эскорт-услуг. Такое предположение было сделано из-за откровенных снимков женщины в Instagram.

По его мнению, женщина пользуется своим телом для повышения в должности. «Злые языки поговаривают о оказании эскорт-услуг высокопоставленным „покровителям“, вплоть до сегодняшних дней (орфография и пунктуация авторские — ред.)», — пишет администратор паблика. Также он приписывает женщине премии «Мисс сауна 2019», «Генеральша ирэнволк 2020».

На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий Долговой. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области пообещали уточнить информацию позднее.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Видео дня. Из-за порноклипа Линдеманна его концерт на грани срыва