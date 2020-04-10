Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил запрет на работу в регионе торгово-развлекательных центров и предприятий общественного питания до 30 апреля. Об этом говорится в видеообращении, размещенном на его странице «ВКонтакте».

«Также до 30 апреля будут закрыты все скверы, парки, набережные, детские спортивные площадки, места массового отдыха людей», — сказал он.

Реестр предприятий, которым разрешено работать, по словам губернатора, появится к 13 апреля.

Ранее ограничения были наложены до 12 апреля. Спецпропуска, как отмечает «Газета.ру», в регионе не вводились.

По официальной статистике, в Тюменской области 19 зараженных коронавирусом. Два человека выздоровели, смертей не зафиксировано.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Во втором обращении, прозвучавшем 2 апреля, глава государства сообщил о продлении нерабочих дней до конца апреля.

По официальным данным на 9 апреля, общее число заболевших в России составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698. Случаи коронавируса зарегистрированы в 81 российском регионе из 85.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.