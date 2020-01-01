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Тысячи туристов встретили Новый год на Эльбрусе

18:41 01/01/2020

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Тысячи туристов со всей страны уезжают из дома под Новый год, чтобы встретить его с видом на Эльбрус. Многие празднуют прямо на склоне и на лыжах, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Сасикова.

На родине Эльзы Паль в Баварии – на новый год свои традиции. Но их девушка несколько лет назад поменяла на Эльбрус. Теперь живет и работает здесь, а про родные Альпы рассказывает местным туристам.

«По новогодней традиции народ поднимается на вершины разных гор и поджигает дрова, которые туда подняли. Делают огромные костры. Это очень красиво выглядит, особенно, когда хорошая погода», – говорит райдер.

У Эльбруса свои традиции – глинтвейн на душистых горных травах. Чтобы не замерзнуть, и есть надо как следует. Национальные хичины – отличный вариант. Готовят их из теста, картофеля и сыра. Лишние калории быстро сгорят на трассах.

В этом сезоне Эльбрус на снег скуп, приходится использовать пушки. Лыжникам этого вполне хватает.

«По сервису все замечательно. Нравятся склоны, трассы то, что надо – и для новичков, и для не новичков», – отмечает Анастасия Лобанок.

Длина трасс на Эльбрусе рекордная – 100 километров. Их еще вдобавок расширили, так что теперь одновременно могут спускаться несколько пар лыжников.

Традиция самых отчаянных. В канун новогодней ночи со станции «Гара-Башии», расположенной на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря, спускаются сотни экстремалов со всей страны. Если повезет и будет хорошая погода, то можно увидеть сразу шесть пятитысячников Кавказа.

Добавим, что на полянах Азау и Чегет в новогодние дни дежурят экстренные медицинские службы и спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.





Марина Сасикова