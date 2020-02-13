После закрытия пропускных пунктов на границе с Китаем без работы остались более двух тысяч российских водителей, занимавшихся международными пассажирскими перевозками. Об этом сообщает PrimaMedia.

Глава Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло рассказал, что с 24 января водители находятся в неоплачиваемом отпуске.

«Когда они смогут приступить к работе, неизвестно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет и в ближайшее время не будет», — заявил он.

В отпуск без сохранения зарплаты также отправили слесарей и инженерно-технический персонал. Пришивайло подчеркнул, что зарплаты у работников автотранспорта невысокие, даже один месяц без работы негативно отражается на их семейных бюджетах.

Кроме того, предприятия закупили новые автобусы за счет кредитных средств и в лизинг, возвращать деньги в срок они теперь не смогут.

Приморская организация Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать выпадающие доходы.

Как сообщал «Рамблер», из-за эпидемии коронавируса в Китае продлили новогодние каникулы, многие производства были приостановлены. Проблемы из-за этого уже начались у автомобильных производств по всему миру. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров ранее рассказал, что российские автопредприятия столкнулись с нехваткой китайских компонентов.

СМИ писали, что российским производителям одежды (в частности, школьной формы), возможно, придется искать альтернативных поставщиков. Из-за переориентации стоимость одежды может подскочить на 20 процентов.

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