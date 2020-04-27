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Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, боятся ли они заразиться коронавирусом или, напротив, готовы им сейчас переболеть для того, чтобы выработать к нему иммунитет.

46% опрошенных боятся заразиться данным вирусом, поскольку он смертельно опасен.

Однако 28% проголосовавших (3318 человек) готовы к тому, чтобы переболеть им сейчас.

«Если суждено, то лучше сейчас», — прокомментировали они.

26% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

Всего в опросе приняли участие 11670 человек.

Глава Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступил три дня назад. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Попович, о преодолении пика говорит не изменение числа зараженных день ото дня, а сглаженная кривая заболеваемости.

«Примерно дня три назад <…> пик был пройден, и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось», — подчеркнула она.

Попович отметила, что динамика заболеваемости в Москве и регионах отличается.

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