Тысячи жителей Европы поздравили друг друга с Новым годом открытками с изображением двухмачтового брига «Россия» под алыми парусами, который ежегодно проходит по акватории реки Нева в Санкт-Петербурге во время главного праздника выпускников «Алые паруса».

Различные европейские магазины предлагают приобрести открытки с фотографией брига «Россия», сделанной во время праздника «Алые паруса». На ней бриг проходит по Неве, а в небе над ним — огни нескольких фейерверков. Покупателям открыток также предлагается на выбор заготовленные поздравления с Новым годом в стихах.

Кроме того, информационное агентство Reuters использует фотографию с праздника выпускников для поздравительной открытки для своих партнеров в России. На ней также бриг под алыми парусами плывет по Неве, а над ним взрываются салюты. Многие компании тоже используют эту открытку для поздравления с Новым годом в социальных сетях.

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса» уже давно приобрел статус международного. В 2019 году шоу в режиме онлайн посмотрели более 10 млн человек. Прямую трансляцию традиционно вел Пятый канал. Наблюдать за происходящим можно было не только в прямом эфире телеканала, но и на официальном сайте, а также в группах социальных сетей.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в 1968 году. Мероприятие проводилось на протяжении 11 лет, после чего традиция была прервана. Торжество удалось возродить только в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия» и Пятого канала при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

23 июня этого года президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса». Глава государства отметил, что помнит этот праздник еще со студенческих времен. По его словам, торжество было очень ярким и красивым.

30 ноября 2019 года стало известно, что праздник «Алые паруса – 2019» взял главную награду престижного конкурса Best Event Awards World и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019.