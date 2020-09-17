В Челябинской области в сотнях домов уже больше суток отсутствует электроснабжение, сообщает Ura.ru. Причиной тому стала непогода и медленное реагирование на проблему местной власти.

Речь идет о городе Аша, где накануне прошел сильный дождь с ураганным ветром. В результате, по словам местных чиновников, «вышло из строя оборудование», которое специалисты чинят уже вторые сутки. При этом конкретных сроков восстановления подачи электричества в дома в городской администрации назвать журналистам затруднились. Обещание дать свет в 11:00 17 сентября чиновники не сдержали.

Между тем местные жители отмечают, что из-за отсутствия электроэнергии они не могут ни накормить детей, ни согреть комнаты: отопление еще не дали, а обогреватели работают от сети. Женщины жалуются, что у них «потекли холодильники» и «пропадают продукты». Наблюдая бездействие городского руководства, люди назвали местную власть «недоразумением».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Краснодаре в результате пожара выгорели 54 квартиры в жилом многоэтажном доме, оставив без крыши над головой около 300 жильцов. Эксперты пришли к выводу, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.