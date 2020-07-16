Около 33 тысяч россиян смогут получить новые цифровые профессии, пройдя бесплатное обучение на базе Университета 2035. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

Как пояснили в организации, Университет 2035 открыл прием заявок на получение так называемых персональных цифровых сертификатов.

«Персональный цифровой сертификат — это бесплатная возможность для гражданина России от 18 до 65 лет повысить свою квалификацию и найти новые возможности для своей карьеры, через получение новых цифровых компетенций», — пояснила исполняющая обязанности директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Валентина Куренкова.

По ее словам, принять участие в программе смогут жители всех 85 регионов страны. Для участников будет доступно обучение по одному из 22 сквозных направлений, в том числе программированию и созданию ИТ продуктов, искусственному интеллекту, промышленному дизайну и 3D моделированию, кибербезопасности и защите данных, интернету вещей и других. Первый набор будет объявлен в сентябре, продолжительность обучения составит 72 академических часа.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.