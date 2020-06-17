Спрос на туры в июне оказался в 10 раз ниже, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причин несколько: закрытие границ из-за коронавируса и падение доходов населения из-за него же. Правда, даже массовое обнищание клиентов неспособно сдержать рост цен на турпродукт. Путевки подорожают на 30% уже в июле, предупреждают эксперты. Понятно, что компаниям нужно пополнять бюджет, потери отрасли оцениваются в 1,5 трлн рублей, но многие россияне лишились работы. Люди просто не смогут купить дорогостоящий тур, и спрос на услуги туроператоров рухнет уже не на 10%, а на все сто.

«У нас полгода выпало, поэтому уже можно говорить о потерях в 1,5 трлн рублей. Надеюсь, мы эти потери наверстаем к концу следующего года», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Но, по всей видимости, турфирмы хотят улучшить свое финансовое состояние уже сейчас. Исполнительный директор АТОР Майя Ломизде предупредила: «Цена на перевозку может начать повышаться в конце июня, на бронирование — после 15 июля».

По словам топ-менеджера ИАЦ «Альпари» Андрей Лободы, это элементарная жадность операторов, пострадавших от заморозки туристического бизнеса. «На фоне робкого возрождения отрасли, уже к середине июля мы можем увидеть почти 20-30 -процентный рост на их услуги. Но это не значит, что стоимость авиаперелетов, проживания и питания отдыхающих в отелях резко подорожает, — говорит он. — Этот ценовой маневр, по сути, рассчитанный на клиентов, которые всегда при деньгах, не привыкших отказывать себе в роскоши комфортного отдыха на престижных направлениях».

Лобода подчеркивает, что рынок туруслуг также сократился, почти 70% мелких и средних операторов сегодня находятся на стадии принятия решения по уходу с рынка. «Это хороший повод для оставшихся воспользоваться текущей мутной конъюнктурой», — отмечает аналитик.

Эксперты также не исключают, что грядущий рост цен — это попытка поскорее продать путёвки за дорого той немногочисленной состоятельной группе граждан, кто уже сейчас, засидевшись в самоизоляции, готов раскошелиться хоть на двойную, хоть на тройную сумму.

По мнению шеф-аналитика «TeleTrade» Петра Пушкарёва, скорее всего, массового повышения цен не будет. Операторы просто пытаются разжалобить власти, добившись максимальных дотаций для отрасли. ««Законный шантаж» правительства окончательно погубленным сезоном внутреннего туризма из-за непомерных цен и даже при закрытых границах — действительно может сработать, после чего цены для массовых поездок простых граждан всё равно придётся сбросить. Платежный спрос сильно упал – и от этого факта никому не уйти», — считает он.

По мнению экспертов, с зарубежными турами в сезон отпусков будет очень сложная ситуация из-за пандемии. На сегодняшний день предпосылок для открытия границ немного. Если внутри Европы передвижение граждан потихоньку восстанавливается, то Россия пока в список стран, гражданам которых разрешен въезд, не входит.

«Отдохнуть на море, если до конца июля ничего не изменится, получится только внутри России, — убежден эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Если же говорить про зарубежный отдых, то стоит ждать увеличение интереса граждан к такому отдыху зимой. Вот в это время, если не случится второй волны пандемии, может произойти взрывной рост спроса». Впрочем, в таком случае действительно стоит ждать повышения цен как со стороны российских операторов, так и их зарубежных партнеров.

Но пока большинство прогнозов куда более пессимистичны: в перспективе поток российских туристов за границу может сократиться из-за опасений заразиться коронавирусом и мер, которые применяют разные страны — справки об отсутствии заболевания, нахождение в обсерваторах и т.д. «В любом случае, когда эпидемиологическая ситуация в мире придет в норму, восстановятся и передвижения людей. В том числе и обороты в туристической отрасли», — полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Многие ли туроператоры доживут до этого светлого момента – вопрос остается открытым.