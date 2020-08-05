С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, которую уже сейчас могут посещать российские туристы, сообщает АТОР.

Новые нормы предусматривают предъявление всеми пассажирами, прибывающими из других стран, не только заполненной «декларации о здоровье», но и документа с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

Участники рынка отмечают, что в справке должно быть слово «Negative», так как с чтением документов, написанных по-русски, у танзанийского персонала аэропортов могут быть проблемы.

Такой тест можно сделать во многих лаборатория. Принимающая сторона, правда, требует, чтобы тест был сдан примерно за 72 часа до вылета в страну.