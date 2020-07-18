

Фото: pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о вероятных сроках восстановления туристического бизнеса.

Она считает, что отрасль может вернуться на докоронавирусный уровень только к концу следующего года при новых строгих правилах безопасности на фоне пандемии.

По ее словам, сроки могут сократиться при серьезной помощи государства. Ломидзе напомнила, что в сложившейся ситуации внутренний туризм в РФ «получил большие преимущества».

«Индустрия пытается выбраться за счет того, на чем сейчас можно зарабатывать, то есть через внутренний туризм», — пояснила Ломидзе.

Также глава АТОР рассказала, что не все объекты могут быть открыты, так как могут не соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора в связи с нехваткой финансирования или по другим причинам.

«Мы находимся в ситуации, в которой у нас, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой — новые ограничения», — добавила Ломидзе.