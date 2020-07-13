Из-за коронавируса многим россиянам пришлось корректировать свои планы на летний отдых. Границы закрыты. И туристы обратили свои взоры на отечественные курорты. Черное море — вне конкуренции. Около 90% продаж от всех туров на внутреннем рынке, по оценкам аналитиков, приходится на Краснодарский край и Крым. Как из-за карантинных и ограничительных мер изменились цены на отдых? Что чаще туристы выбирают — субтропический Сочи или степной и горный Крым? Что можно сказать о загрузке курортов? Какой средний чек на человека за отдых на Юге России? Об этом и многом другом рассказал «» гендиректор одного из крупнейших туроператоров Сергей Ромашкин.

— Туристический сезон в Крыму начался с 1 июля, в Краснодарском крае отели для туристов без справок открыли чуть раньше, — рассказывает наш эксперт. — В санаториях по-прежнему требуют справку об эпидемокружении, что создает дополнительные сложности туристам, особенно тем кто живет в небольших городках. Поэтому выигрывают те объекты, которые принимают туристов без справок. А это, прежде всего, отели.

Спрос на туры начал восстанавливаться очень быстро, где-то с конца июня продажи пошли очень резво. И сейчас мы видим, что количество туристов, которые прибыли на отдых с 1 по 10 июля, примерно такое же, что и год назад. В 2019 году мы могли продавать эти путевки в течение полгода, а сейчас мы были зажаты буквально неделей, продажи начались с 20-х чисел июня.

— Как большой спрос отразился на ценах на отдых?

— Нередко приходится слышать, что цены страшно выросли. Мы этого не видим. Я не исключаю, что есть какие-то передовики капиталистического производства, которые действительно подняли цены.

Мы видим, что есть недостаток качественных 4-5-звездочных отелей. Их объективно очень мало. Их владельцы, в принципе, могут делать все, что хотят. Цены в них иногда, действительно, зашкаливают.

В Крыму, например, около десяти отелей 5*. В них, в сумме, наверное, могут разместиться около тысячи человек.

Понятно, что в России есть несколько тысяч человек, которые готовы заплатить любые деньги, чтобы приехать на отдых, когда им нужно и удобно, а не в низкий сезон, и не когда размещение в отели подешевеет. В этих отелях мы видим опережающий рост.

Но мы рассматриваем картину в целом, в среднем по рынку, оперируя сотней тысяч путевок. Например, Восточный Крым подорожал всего на 6%, Южный берег и Западный Крым — на 9%. Анапа — на 7%, Адлер — на 1%. Какой-то катастрофы, на мой взгляд, не произошло.

Уже в январе 2020 года, еще до всей этой коронавирусной истории, цены на отели стали выше примерно на 5-6%. Это не должно быть для россиян сюрпризом, у нас из года в год постепенно многое дорожает, идет инфляция.

Эпидемия добавила еще 2-3%, потому что здравницы заложили в свои расходы обеспечение коронавирусной безопасности. Нажиться на туристах никто не собирается. Всем понятно, что платежеспособность россиян упала, многие потеряли работу, у людей снизился доход. Речь сейчас не идет о какой-то суперприбыли, а только о сокращении убытков.

— Что чаще россияне выбирают — отдых в Крыму или в Краснодарском крае?

— У каждого региона, как мы говорим, есть свои рыночные доли. Номерной фонд в Крыму в три раза меньше, чем в Краснодарском крае. Соответственно, там может отдохнуть в три раза меньше туристов. Краснодарский край больше Крыма по размеру, масштабнее, там больше пляжей, гостиниц.

С точки зрения сервиса, Крым слегка отстает от Краснодарского края. На полуострове очень много, не побоюсь этого слова, «совковых» объектов, которые строились в 70-80-е года прошлого века. Они замерли в своем развитии, в украинские времена не получили денег на реконструкцию и обновление. Поэтому сейчас выглядят очень грустно с точки зрения и сервиса, и питания, и номерного фонда.

Краснодарский край получил за последние 10 лет огромный приток инвестиций, как частных, так и государственных. К олимпиаде было построено много объектов, появилось несколько десятков тысяч номеров. Это в основном хорошие отели 3-4-5 звезд. Они все еще новые. А в Крыму подобных новых отелей — единицы. В Краснодарском крае есть международная гостиничная сеть, в Крыму этого нет.

Самый дорогой курорт — Сочи. Цены на размещение там примерно такие же, как в отелях, расположенных на Южном берегу Крыма. В целом по ценам Крым похож на Анапу, которая считается более бюджетным курортом, чем Сочи.

— Что можно сказать о среднем чеке?

— Он составляет примерно 2500 – 2800 рублей на человека в сутки с двухразовым питанием. Это, так называемый, масс-маркет. Средняя продолжительность отдыха обычно — 10 дней. То, есть проживание обходится в 25 – 28 тысяч рублей на человека.

Средняя цена перелета туда и обратно, как в Адлер, так и Симферополь, составляет сейчас около 9, 5 тысяч рублей. Авиакомпании снизили цены. Год назад эти билеты в июле и августе стоили 12-13 тысяч рублей. Даже если, допустим, цены на отели поднялись на 10%, то из–за снижения стоимости перелета, отдых все-равно будет дешевле, чем в 2019 году.

— Многие, наверняка, обращают внимание на пляжи и климат.

— У нас есть стандартный набор пляжей по обоим курортам. В Анапе, Евпатории и на Западном берегу Крыма — больше песчаных пляжей. Туда чаще всего отправляются на отдых родители с маленькими детьми. В Сочи, как и на большей части Южного берега Крыма, — галька, на эти курорты ориентируются взрослые со старшими детьми.

Климат в Крыму более сухой, высокие температуры там переносятся легче, чем в Сочи. Это важно для людей старшего возраста. Прибрежная зона Сочи, как и весь участок черноморского побережья южнее Туапсе, расположена в зоне влажных субтропиков. На побережье от Анапы до Туапсе — господствует полусухой средиземноморский климат.

Сейчас многие обратили свое внимание на отдых в высокогорье, в альпийской зоне. Район Красной поляны считается горнолыжным курортом, но в последние годы активно развивается летний отдых в горах. Загрузка отелей там составляет 90%, как и в отелях на побережье. Туда едут те, кто хочет провести спокойно отдых на природе. Номер в 5-звездочном отеле там стоит в два-три раза дешевле, чем в это время на побережье.

— Из-за карантинных и ограничительных мер есть опасение, что места в отелях скоро закончатся?

— В обычные годы мы где-то к 25 июля уже заканчивали продажи на лето. К этому времени туристы обычно уже принимали решение об отдыхе. В среднем, на то, чтобы выбрать отель, присмотреться, согласовать отпуска, туристам требуется около 20 дней. В этом году, с учетом аварийного сезона, этот срок сократился до 10 – 14 дней. Сейчас места еще есть. Можно предположить, что к 25 июля они закончатся.

— На что хотели бы еще обратить внимание наших туристов?

— Надо очень тщательно выбирать отель и номер. Тут есть один нюанс, связанный с проблемой российского туристического рынка в целом.

Допустим, если вы берете какую-то турецкую «пятерку», то вы примерно представляете на что можно рассчитывать. Они все достаточно унифицированы, не зря же они получили свои звезды. Все эти объекты строились примерно в один период. Они все примерно одного качества.

В России же разброс по срокам строительства отелей довольно большой – около 50 лет. По качеству сервиса они могут различаться в 10 раз.

Например, моя знакомая семья поехала недавно отдыхать в Евпаторию. С ними отправился на отдых и ребенок. И им достался 12-метровый номер, в котором сложно было жить втроем. Я удивляюсь, как они упустили эту деталь? Ведь оба люди — очень скрупулезные, дотошные. А это ведь был действительно неплохой отель, уровня 4 звезды. Там просто были номера разной площади. Предъявлять претензии было некому, никто их не обманывал. На сайте было написано, какая у номера площадь. За небольшую доплату они переселились в номер побольше.

— Какие перспективы намечаются при открытии границ?

— Оптимисты говорят о начале «разморозки» 15 июля, пессимисты — о середине сентября. Реалисты считают, что это произойдет где-то в середине августа. И начнутся полеты за рубеж. Но можно предположить, что в первую волну «зайдут» Белоруссия и Абхазия.

Абхазия может частично снять нагрузку с отелей Сочи, поскольку аэропорт у них общий – все заезжают через аэропорт в Адлере. Тем более, что Абхазия в прошлом году принимала около 1, 5 миллиона наших туристов.

Открытия границ с нетерпением ждут некоторые наши туристы, фанаты Турции, которые говорят: «В Сочи и в Крым — ни ногой, только — в Турцию».

Надо понимать, что у многих из них зависли деньги в туристических компаниях. Люди хотят выбрать похожий тур, который они ранее бронировали. Мы с пониманием к этому относимся, но все-таки считаем, что в ожидании может пройти и июль, и август. Они не получат ничего, их тур перенесут на 2021 год. Четверть туристов — это люди, которые не могут ждать открытия границ, они готовы ехать сейчас, рассматривают отечественные курорты. Тем более, что чиновники в сентябре обещают вторую волну эпидемии по коронавирусу.

Туристы понимают, что им нужно уложиться в июль и август. Они более требовательные, ориентируются на европейские, турецкие стандарты качества. Им нужен привычный формат all inclusive, тем более, если это родители с детьми. С ними работать сложнее, но у нас есть такой опыт. В 2016 году, когда по политическим мотивам, была закрыта Турция, мы получили серьезный приток этих туристов. И все они, в общем-то, остались довольны.