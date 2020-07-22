Туркмения получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщает в среду МИД республики.

«Двадцать второго июля 2020 года в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на статус наблюдателя в организации», — говорится на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Ашхабад на заседании представлял постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов, а также в режиме онлайн — представители МИД Туркменистана, министерства торговли и внешнеэкономических связей и министерства финансов и экономики.

Выступая на заседании Халджанов проинформировал участников Генерального совета ВТО об истоках процесса туркменского присоединения к организации, в частности о новаторской политике реализации внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

«Обретение страной статуса наблюдателя в ВТО призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи. Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию», — подчеркнул дипломат.

«После обсуждения страны-участницы Генерального совета ВТО единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации. В настоящее время 164 государства являются членами ВТО. 24 страны имеют статус наблюдателя в этой организации. Туркменистан стал 25-й страной в статусе наблюдателя», — отмечается в сообщении МИД Туркмении.

Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию.